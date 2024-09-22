MSI приготовила обширную линейку материнских плат для Intel Z890 и AMD X870

Особо выделяются флагманская модель MEG X870E GODLIKE и среднеуровневая MPG X870E CARBON WIFI, а также бюджетные варианты MAG X870 TOMAHAWK WIFI и PRO X870-P WIFI. Эти платы призваны дополнить недавно выпущенную серию Ryzen 9000.

Со стороны Intel компания MSI зарегистрировала 12 материнских плат Z890, таких как MEG Z890 GODLIKE, MPG Z890 CARBON WIFI и PRO Z890-A WIFI. В частности, на выставке Computex 2024 была представлена модель MPG Z890 EDGE TI WIFI, обладающая такими расширенными возможностями, как отображение кодов ошибок и функция EZ Release для упрощения управления GPU.

Обе линейки материнских плат будут представлены 24 октября, вместе с процессорами Intel Arrow Lake «Core Ultra 200», пишут СМИ.