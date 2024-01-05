MSI вдохновилась юбилеем Monster Hunter и создала лимитированную серию продуктов

MSI вдохновилась юбилеем Monster Hunter и создала лимитированную серию продуктовЕе представят на выставке CES 2024
MSI и Capcom анонсировали уникальную линейку компонентов и аксессуаров для ПК, вдохновленную 20-летием Monster Hunter. Новинки будут представлены на выставке CES 2024.
От ноутбуков до мониторов, от графических карт до контроллеров - эта серия посвящена Ратхалосу, одному из существ вселенной Monster Hunter.
На ноутбуке Crosshair 16 HX MONSTER HUNTER EDITION гордо выгравирован образ Ратхалоса, а также размещен логотип MSI X MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY в золотистых оттенках.
Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM Monster HUNTER EDITION оснащена с RGB-подсветкой и охлаждением, также ее сделали более легкой и тонкой.
Серия также включает контроллер FORCE GC30, жидкостные кулеры MAG CORELIQUID E360, оснащенные тремя ARGB-вентиляторами на 360-мм радиаторе, материнские платы и корпуса.