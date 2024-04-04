MSI возродила «бюджетную» серию Duke с видеокартой RTX 4060

RTX 4060 8G Gaming Duke 3X может похвастаться трехвентиляторным дизайном. При размерах 319 мм карта не самая компактная, к тому же сохраняет двухслотовый дизайн. В эстетическом плане в центре внимания находится черный дизайн с минимальным количеством подсветки, в котором присутствует только подсвечивающийся логотип MSI.

В плане производительности карта придерживается эталонных спецификаций Nvidia с тактовой частотой 2 460 МГц, предлагая незначительный прирост до 2 475 МГц в режиме экстремальной производительности MSI (вряд ли это будет заметно при повседневном использовании). Подсистема памяти осталась без изменений: 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 17 Гбит/с на 128-битной шине.

Возможности подключения включают три выхода DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1a. Благодаря отсутствию серьезного заводского разгона энергопотребление находится в пределах 115 Вт TDP, а для питания требуется всего один 8-контактный разъем PCIe.

Информация о доступности и ценах пока не раскрывается, но первоначальный запуск GeForce RTX 4060 8G Gaming Duke 3X ориентирован на китайский рынок.