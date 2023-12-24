MSI выпускает еще и собранные ПК: у последнего творения «комбо» из Core i9 и RTX 4090

Серия готовых ПК, предназначенная как для геймеров, так и для профессионалов в области дизайна, отличается белым корпусом и разнообразными конфигурациями. От топовой конфигурации 14900KF + материнская плата Z790 + RTX 4090 до стандартной 14600K в паре с материнской платой B760M — MSI предлагает множество вариантов.

Под капотом эти звери оснащены 32 ГБ молниеносной памяти DDR5. Варианты хранения данных также впечатляют, позволяя пользователям выбирать между емкостью 1 и 2 ТБ SSD. MSI также предоставляет 3-летнюю гарантию и сервисную поддержку.

Серия уже поступила на полки магазинов JD.com. Конфигурация начального уровня i5−14600KF + RTX 4060 Ti предлагается по начальной цене 8999 юаней (1260 долларов), а вариант i9−14900KF + RTX 4090 является игровым гигантом со стартовой ценой 29 799 юаней (4177 долларов).