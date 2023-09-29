MSI выпустит игровые мониторы с квантовыми точками: всего их будет четыре

Судя по утечке, первым игровым QD-OLED-монитором MSI станет модель MSI MAG 341CQP, оснащенная 34-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением UWQHD (3440 x 1440 пикселей) и максимальной частотой обновления 175 Гц. Ожидается, что этот монитор, входящий в серию MAG, будет предлагать все самое необходимое для игр, оставаясь при этом доступным по цене.

Вслед за ним MSI представит MPG 491CQP - 49-дюймовый QD-OLED-монитор с разрешением DQHD (5120 x 1440 пикселей) и кривизной 1800R.

В утечке также упоминаются еще два игровых QD-OLED монитора MSI, которые появятся в январе: MPG 321UPX, 32-дюймовый UHD (4K) монитор с частотой обновления 240 Гц, и MAG 271QPX, 27-дюймовый QHD монитор с частотой обновления 360 Гц.

Кроме того, в дорожной карте содержится намек на возможности подключения по USB Type-C: «Type-C 15W» означает поддержку зарядки мощностью 15 Вт от портов USB Type-C, а «Type C 90W» - подключение с мощностью 90 Вт.