МТС начнёт платить владельцам компьютеров за аренду мощностей для игр. Сколько можно заработать

Сам МТС намерен зарабатывать на комиссии, которую будет брать с пользователей — 20%. Новый сервис называется Fog Play.

Чтобы сдавать ПК в аренду, нужно убедиться, что он соответствует следующим требованиям: видеокарта NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX 580 и выше, операционная система Windows 10 или 11, скорость соединения от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение.

На сайте Fog Play указано, что аренда стоит 13-19 рублей в час. То есть один ПК может приносить около 5000 рублей в месяц. Правда, если арендатору качество соединения покажется недостаточно хорошим, он может завершить сеанс в первые пять минут после запуска и получить деньги обратно.