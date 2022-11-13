«Мусорный бак»: компьютер Mac 10-летней давности протестировали с новым процессором

Также на апгрейднутый компьютер установили свежую macOS Monterey. После этого Mac прогнали через бенчмарк Geekbench 5. Результаты одноядерного теста оказались разочаровывающими, а вот многоядерная производительность составила 7792 балла. Это выше, чем у M1 MacBook Pro.

А вот M2 MacBook Pro всё же обогнал новичка — набрал 8743 балла. Тем не менее разрыв кажется не таким уж большим.