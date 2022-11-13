«Мусорный бак»: компьютер Mac 10-летней давности протестировали с новым процессором

19:06, 13 ноября 2022
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«Мусорный бак»: компьютер Mac 10-летней давности протестировали с новым процессоромОн не уступил по производительности MacBook Pro с фирменным чипом
Инженеры решили поэкспериментировать с Mac Pro 2013 (2-го поколения), который своим внешним видом напоминает мусорный бак. В него установили новый 12-ядерный Intel Xeon E5-2679 v2 и протестировали.
Также на апгрейднутый компьютер установили свежую macOS Monterey. После этого Mac прогнали через бенчмарк Geekbench 5. Результаты одноядерного теста оказались разочаровывающими, а вот многоядерная производительность составила 7792 балла. Это выше, чем у M1 MacBook Pro.
А вот M2 MacBook Pro всё же обогнал новичка — набрал 8743 балла. Тем не менее разрыв кажется не таким уж большим.