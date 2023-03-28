Мужчина прикрепил к поясу 239 процессоров Intel и попытался незаконно провезти их через границу

Слишком крупный пассажир в свободной чёрной одежде привлёк внимание таможенников. Они решили его досмотреть и обнаружили, что мужчина обмотал талию и бёдра пакетами, прикрепив их липкой лентой. В этих пакетах нашли 239 процессоров Intel Core i5-13400F.