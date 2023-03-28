Мужчина прикрепил к поясу 239 процессоров Intel и попытался незаконно провезти их через границу

14:51, 28 марта 2023
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Мужчина прикрепил к поясу 239 процессоров Intel и попытался незаконно провезти их через границуВышло недальновидно
Китайская таможня задержала мужчину, пытавшегося ввезти 239 процессоров на сумму около 50 тысяч долларов в материковый Китай.
Фото: Intel
Слишком крупный пассажир в свободной чёрной одежде привлёк внимание таможенников. Они решили его досмотреть и обнаружили, что мужчина обмотал талию и бёдра пакетами, прикрепив их липкой лентой. В этих пакетах нашли 239 процессоров Intel Core i5-13400F.
Процессоры Intel Core i5-13400F довольно популярны среди геймеров и энтузиастов. Они неплохие и не так уж дорого стоят — 210 долларов на Amazon.