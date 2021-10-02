Мужчина работает за одним компьютером уже 36 лет — ПК ни разу не сломался

Компьютеры
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Мужчина работает за одним компьютером уже 36 лет — ПК ни разу не сломалсяНа компьютере стоит «самодельный» софт
Инженер Франс Бош рассказал в ролике на YouTube, что уже 36 лет управляет своим бизнесом через компьютер Atari ST 1040. Самое любопытное, что ПК за всё это время ни разу не сломался.
Мужчина купил ПК в 1986 году. Ему требовалась вычислительная машина для учёта посетителей его кемпинга. На тот момент модель Atari ST 1040 выделялась своей производительностью. У компьютера есть 1 МБ оперативной памяти, хотя в то время большинство других моделей имели только 512 КБ. Также у ПК есть встроенный монитор частотой 70 Гц.
Франсу пришлось самому написать программу, которая выполняла бы необходимые задачи. Он много раз дорабатывал её.
Для работы мужчина использует Atari ST по 24 часа в сутки шесть месяцев в году, кемпинг функционирует. Франс утверждает, что на компьютере никогда не происходили сбои. Мужчина даже называет его быстрым. Он немного модифицировал ПК — установил вместо привода для дискет USB-порт.