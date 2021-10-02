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Мужчина работает за одним компьютером уже 36 лет — ПК ни разу не сломался

На компьютере стоит «самодельный» софт
Инженер Франс Бош рассказал в ролике на YouTube, что уже 36 лет управляет своим бизнесом через компьютер Atari ST 1040. Самое любопытное, что ПК за всё это время ни разу не сломался.
Мужчина работает за одним компьютером уже 36 лет — ПК ни разу не сломался

Мужчина купил ПК в 1986 году. Ему требовалась вычислительная машина для учёта посетителей его кемпинга. На тот момент модель Atari ST 1040 выделялась своей производительностью. У компьютера есть 1 МБ оперативной памяти, хотя в то время большинство других моделей имели только 512 КБ. Также у ПК есть встроенный монитор частотой 70 Гц.

Франсу пришлось самому написать программу, которая выполняла бы необходимые задачи. Он много раз дорабатывал её.

Для работы мужчина использует Atari ST по 24 часа в сутки шесть месяцев в году, кемпинг функционирует. Франс утверждает, что на компьютере никогда не происходили сбои. Мужчина даже называет его быстрым. Он немного модифицировал ПК — установил вместо привода для дискет USB-порт.