Мужчина работает за одним компьютером уже 36 лет — ПК ни разу не сломался

Мужчина купил ПК в 1986 году. Ему требовалась вычислительная машина для учёта посетителей его кемпинга. На тот момент модель Atari ST 1040 выделялась своей производительностью. У компьютера есть 1 МБ оперативной памяти, хотя в то время большинство других моделей имели только 512 КБ. Также у ПК есть встроенный монитор частотой 70 Гц.

Франсу пришлось самому написать программу, которая выполняла бы необходимые задачи. Он много раз дорабатывал её.

Для работы мужчина использует Atari ST по 24 часа в сутки шесть месяцев в году, кемпинг функционирует. Франс утверждает, что на компьютере никогда не происходили сбои. Мужчина даже называет его быстрым. Он немного модифицировал ПК — установил вместо привода для дискет USB-порт.