Мужчина заказал в интернете видеокарту и получил вместо неё... песок

Мужчина заказал PALIT GeForce RTX 3090 Ti GameRock на сайте Amazon во время Prime Days. Видеокарту ему продали за 2 637 долларов. Высокая цена сделала обман ещё более жестоким.

Как рассказал покупатель, в службе поддержки Amazon ему не помогли, поэтому мужчина подал в суд.

Ранее ещё один пользователь рассказал, как заказал в интернет-магазине тоже во время Amazon Prime Days видеокарту GeForce RTX 3090, но получил вместо неё модель RTX 3070.