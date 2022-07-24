Мужчина заказал в интернете видеокарту и получил вместо неё... песок

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Мужчина заказал в интернете видеокарту и получил вместо неё... песокИ это не единственный пример обмана
Бразилец заказал видеокарту GeForce RTX 3090 Ti на Amazon, но получил вместо этого коробку с песком.
Распределение веса посылки показалось мужчине подозрительным, поэтому он попросил жену записать видео с распаковкой. Чутьё его не подвело. Внутри коробки видеокарты не было — вместо этого песок в разных ёмкостях.
Мужчина заказал PALIT GeForce RTX 3090 Ti GameRock на сайте Amazon во время Prime Days. Видеокарту ему продали за 2 637 долларов. Высокая цена сделала обман ещё более жестоким.
Как рассказал покупатель, в службе поддержки Amazon ему не помогли, поэтому мужчина подал в суд.
Ранее ещё один пользователь рассказал, как заказал в интернет-магазине тоже во время Amazon Prime Days видеокарту GeForce RTX 3090, но получил вместо неё модель RTX 3070.