Мужчину арестовали и оштрафовали за сдачу в аренду компьютера для скачивания торрентов

Мужчину арестовали и оштрафовали за сдачу в аренду компьютера для скачивания торрентовЕще он должен выплатить компенсацию
Мужчина, сдававший в аренду серверы был приговорен в Дании к трем месяцам лишения свободы условно. Сервера для раздачи торрентов (seedbox’ы) сами по себе не являются незаконными, но когда его клиенты использовали компьютеры для нарушения закона об авторском праве, правообладатели привлекли к ответственности именно поставщика.
Фото: DCStudio / FreePic
Местная антипиратская группа Rettigheds Alliancen, работая в партнерстве с датской правительственной организацией SOIK IP-Task Force, заставила закрыть несколько пиратских сайтов и успешно преследовала в судебном порядке операторов сайтов, сотрудников и пользователей, загружавших контент на эти сайты.
В 2021 году Rights Alliance нацелился на специализированные серверы, которые не только поставляют контент на торрент-сайты, но и “раздают” его среди участников пиратского сообщества. Согласно заявлениям, группа совместно с Датским отделом по борьбе со специальными преступлениями, местный житель был осужден за продажу seedbox'ов, зная, что они используются другими людьми для обмена фильмами, телепередачами, электронными книгами и другим контентом без разрешения правообладателей.
Он был приговорен к трем месяцам условно и конфискации 300 000 датских крон. 35-летний юрист также должен выплатить компенсацию в размере 298 660 датских крон организации Rettigheds Alliancen.