Мышь Logitech Superlight 2 стала еще быстрее благодаря обновлению прошивки

Что же означает для геймеров более высокая частота опроса? Проще говоря, это означает более точное и отзывчивое перемещение курсора по экрану. При использовании традиционной мыши существует небольшая задержка между реальным движением руки и положением курсора на экране. Более высокая частота опроса значительно сокращает эту задержку, что потенциально дает игрокам конкурентное преимущество.

Однако важно понимать, что частота опроса 4 кГц не означает, что мышь постоянно передает 4 000 обновлений в секунду. Эта возможность включается только при необходимости. Ютубер Optimum Tech недавно исследовал высокие частоты опроса и обнаружил, что для полноценного использования режима 4 кГц требуется DPI 1 600 или выше. Но даже в этом случае ощутимое улучшение плавности и отзывчивости может быть незначительным.

Тем не менее, для тех, кто стремится к максимальной производительности, опция 4 кГц теперь доступна через приложение Logitech G Hub. Обновление прошивки требует проводного подключения как мыши, так и ее беспроводного приемника. Стоит отметить, что включение частоты 4 кГц может привести к небольшому сокращению времени работы от аккумулятора.