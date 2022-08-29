Мыши и клавиатуры подорожают: Logitech объявила об уходе из России

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников всё это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия», — цитирует «РИА Новости» представителя компании.

Logitech известна как производитель компьютерной периферии, мышей и клавиатур. Источники также говорят, что ранее некоторых сотрудников компании переводили в Казахстан, поэтому можно предположить, что Logitech оставляет возможность для поставок в Россию через параллельный импорт. Это, конечно, может поднять стоимость товара.