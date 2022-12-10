На 21% быстрее, чем распаянный в PlayStation 5: начат выпуск нового поколения SSD

Zhitai TiPlus7100 — это SSD M.2-2280 PCIe 4.0 x4, сочетающие в себе доступность и высокую производительность. Накопители будут доступны в версиях на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ с максимальной скоростью последовательного чтения до 7000 МБ/с и скоростью последовательной записи до 6000 МБ/с. Для сравнения: Sony требует, чтобы совместимые с PS5 SSD имели скорость последовательного чтения не ниже 5500 МБ/с.

Новые SSD предлагаются по весьма разумной цене и могут легко конкурировать с лучшими твердотельными накопителями на сегодняшний день. Цены начинаются с 699 юаней (около 6000 рублей по актуальному курсу).