На AliExpress обнаружили поддельные процессоры Intel

Сообщается, что одной из наиболее подделываемых моделей является Intel Core i7-7700K. В частности, мошенники заменяют верхнюю крышку оригинального дешёвого и старого чипа на крышку с маркировкой более производительной и дорогой модели. В итоге покупатели приобретают Pentium или Core 2 Duo по цене Core i7.

Поддельные процессоры находили не только на AliExpress, но и на Amazon.

Представительство Intel в Китае уже заявило, что компания производит послепродажное обслуживание лишь оригинальной продукции, которая не подвергалась изменениям. При этом Intel имеет право обратиться в правоохранительные органы по факту распространения подделок.