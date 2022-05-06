На аукцион выставлен компьютер Apple с автографом Стива Джобса

Вчера в 22:13
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На аукцион выставлен компьютер Apple с автографом Стива ДжобсаМожет стоить миллионы
Apple I — это первый компьютер Apple Computer и, возможно, первый персональный компьютер, продававшийся в полностью собранном виде. Сейчас такие ПК считаются раритетом, стоимость работающих устройств доходит до 700 000 долларов. На днях на аукцион выставили Apple-1 с серийным номером, написанным от руки самим Стивом Джобсом.
Выставленный на продажу образец включает в себя оригинальный монитор, клавиатуру Datanetics, современный кассетный интерфейс, блок питания, кабели и репродукцию оригинального руководства, подписанного Стивом Возняком и Рональдом Уэйном надписью «Думай иначе!». Кроме того, было подтверждено, что серийный номер — «01-0050» — был написан Стивом Джобсом.
Начальная ставка для компьютера составляет $250 тысяч. Однако, надо полагать, что продадут его по более высокой цене.