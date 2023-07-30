На Авито начали продавать поддельные SSD Kingston. Как их отличить

На Авито начали продавать поддельные SSD Kingston. Как их отличитьЕсть несколько важных деталей
Эксперт YouTube-канала proSSD объяснил, как по внешнему виду можно сразу понять, поддельный вы приобрели SSD Kingston KC600 512GB или оригинальный.
По внешнему виду поддельный SSD Kingston KC600 512GB отличить от оригинального почти невозможно. Важно учитывать в этом случае несколько нюансов. Прежде всего, рельеф на оригинальной упаковке выражен не так сильно, а на поддельной теснение чувствуется очень отчётливо.
Если сравнить сами SSD, то на подделке у логотипа прокрашен глаз не так хорошо. При этом «Kingston», наоборот, прокрашен очень жирно на поддельной модели в отличие от оригинальной (особенно буква R около надписи). Оттенок краски у оригинала - серебристый, у подделки - что-то близкое к белому. Гарантийная пломба на оригинальном SSD переливается и блестит, а на подделке такого нет (точнее, у неё она просто блестит).
Кроме того, языков с иероглифами на оригинальной упаковке - четыре, на поддельной - всего один. Интересно, что русский язык тоже есть только на подделке.
Ещё одно отличие между устройствами - это размер стикера на задней части SSD. У подделки этот стикер гораздо меньше, чем у оригинала. Шрифт также на оригинальном устройстве вытянутый и узкий.