На Авито начали продавать поддельные SSD Kingston. Как их отличить

По внешнему виду поддельный SSD Kingston KC600 512GB отличить от оригинального почти невозможно. Важно учитывать в этом случае несколько нюансов. Прежде всего, рельеф на оригинальной упаковке выражен не так сильно, а на поддельной теснение чувствуется очень отчётливо.

Если сравнить сами SSD, то на подделке у логотипа прокрашен глаз не так хорошо. При этом «Kingston», наоборот, прокрашен очень жирно на поддельной модели в отличие от оригинальной (особенно буква R около надписи). Оттенок краски у оригинала - серебристый, у подделки - что-то близкое к белому. Гарантийная пломба на оригинальном SSD переливается и блестит, а на подделке такого нет (точнее, у неё она просто блестит).