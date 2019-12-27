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На CES 2020 покажут компьютер размером с кухонные весы на Intel Core 10-го поколения
Нечто подобное в свое время производила сама компания Intel
В сети появилась информация о скором анонсе компании ECS, в рамках которого будут представлены сразу несколько новых мини-ПК линейки Liva: Liva Z3 Plus и Liva Z3E Plus. Судя по тому, что компания уже заявила о наличии у нее интереса в корпоративном сегменте, вполне вероятно, что вторая версия будет ориентирована именно на эту часть покупателей. А еще, по всей видимости, компьютеры будут оснащены процессорами производства Intel 10-го поколения.
Но что интересно, компания-производитель так и не рассказала о том, какую именно линейку чипов она намерена использовать: Ice Lake и Comet Lake. А ведь это очень важный момент, так как в мобильном сегменте, к которому вероятнее всего и обратятся при производстве Liva Z3 Plus и Liva Z3E Plus, есть сразу два варианта на выбор.
Еще из полезного можно отметить наличие поддержки в мини-ПК Wi-Fi 6 и опубликованные снимки сразу двух версий устройства. Напомним, что CES 2020 пройдет с 7 по 10 января 2020 года, так что более подробная информация о новых портативных компьютерах появится в самое ближайшее время.