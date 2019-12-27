На CES 2020 покажут компьютер размером с кухонные весы на Intel Core 10-го поколения

Но что интересно, компания-производитель так и не рассказала о том, какую именно линейку чипов она намерена использовать: Ice Lake и Comet Lake. А ведь это очень важный момент, так как в мобильном сегменте, к которому вероятнее всего и обратятся при производстве Liva Z3 Plus и Liva Z3E Plus, есть сразу два варианта на выбор.