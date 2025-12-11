​​На CES 2026 Samsung покажет новые Micro RGB-телевизоры

Что касается цены, то, согласно внутренним планам компании, стоимость Micro RGB-телевизоров будет «максимально приближена» к текущим флагманским Neo QLED-моделям: 75-дюймовый 8K Neo QLED сейчас стоит на внутреннем рынке около 6,2 миллиона вон (примерно 335 000 рублей).

Не только Samsung, кстати, представит Micro RGB на CES. СМИ пишут, что и LG готовит к дебюту свою первую модель с этой технологией.