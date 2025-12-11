​​На CES 2026 Samsung покажет новые Micro RGB-телевизоры

Опубликовано 11 декабря 2025, 18:251 мин.
На CES 2026 Samsung покажет новые Micro RGB-телевизорыВ популярных размерах
На предстоящей выставке CES 2026 Samsung, по данным южнокорейских СМИ, сделает главной новинкой свои телевизоры с технологией Micro RGB. В отличие от представленного ранее… 115-дюймового экземпляра, новая линейка якобы будет включать более привычные для покупателей размеры: от 65 до 98 дюймов.
© Samsung
Что касается цены, то, согласно внутренним планам компании, стоимость Micro RGB-телевизоров будет «максимально приближена» к текущим флагманским Neo QLED-моделям: 75-дюймовый 8K Neo QLED сейчас стоит на внутреннем рынке около 6,2 миллиона вон (примерно 335 000 рублей).
Не только Samsung, кстати, представит Micro RGB на CES. СМИ пишут, что и LG готовит к дебюту свою первую модель с этой технологией.