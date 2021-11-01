На что обращать внимание при выборе SSD-накопителя

SSD способен увеличить производительность компьютера. Поэтому важно подобрать подходящий вариант. Наиболее важными параметрами при этом считаются, как отмечает пользователь, форм-фактор, версия PCIe, тип памяти, а также IOPS, TBW, функция S.M.A.R.T. Речь идёт при этом именно о внутренних SSD-накопителях.

Сейчас существуют несколько форм-факторов SSD. Это формат 2,5 (SATA), mSATA, M.2, PCI Express. Первый отличается алюминиевым корпусом, также он имеет одинаковые с жёстким диском разъёмы питания и подключения к материнской плате. Но, по мнению. автора, этот интерфейс SATA уже устарел и не может обеспечить максимальную скорость работы. Габариты подобного устройства тоже довольно большие.

mSATA - это тот же 2,5, но без большого типового корпуса. По размерам он небольшой, однако интерфейс тот же - SATA.

М.2 уже напрямую подключается к материнской плате. Сначала подобные накопители использовались только в ноутбуках, сейчас же их устанавливают и в настольных компьютерах. Из плюсов формата - нет проводов, не нужен дополнительный корпус. Минус один - нет радиатора охлаждения. Однако, как считает пользователь, выбор именно такой модели можно считать оптимальным решением. Каждый накопитель имеет маркировку типа 2280, где 22 - ширина, а 80 - длина в миллиметрах.

К материнской плате PCI Express подключается также напрямую - вставляется в необходимый слот. Достоинство подобного устройства - высокая скорость передачи данных. Обычно его устанавливают на серверные компьютеры. Нужно помнить и о том, что стоят такие накопители дорого и занимают много места.

Кроме этого, важно знать, что накопителях M.2 могут использоваться интерфейсы SATA и PCI Express. Но выбирать из них лучше PCIe: он более быстрый.