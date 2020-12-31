Компьютеры
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На дискету объёмом 1,44 МБ записали полнометражный фильм
«Шрек»
Пользователь Reddit под ником GreedyPaint смог записать 90-минутный фильм на одну дискету объёмом 1,44 МБ. Уместилась даже аудиодорожка.
Для этого пользователю понадобилось очень сильно сжать фильм. Для проекта он использовал одноплатный компьютер и кодек x265. На выходе получился фильм в разрешении 120 x 96 пикселей. Кроме того, его воспроизведение было ограничено всего четырьмя кадрами в секунду.
Самое интересное в проекте, пожалуй, то, что GreedyPaint создал особый проигрыватель для дискеты. Это можно увидеть в ролике ниже:
Стоит отметить, что дискеты всё ещё применяются в некоторых областях. Например, недавно стало известно, что самолёты Boeing 747 всё ещё обновляют с помощью дискет. А военные США только в 2019 году отказались от 8-дюймовых дискет в системе ядерного вооружения.