На дискету объёмом 1,44 МБ записали полнометражный фильм

Для этого пользователю понадобилось очень сильно сжать фильм. Для проекта он использовал одноплатный компьютер и кодек x265. На выходе получился фильм в разрешении 120 x 96 пикселей. Кроме того, его воспроизведение было ограничено всего четырьмя кадрами в секунду.

Самое интересное в проекте, пожалуй, то, что GreedyPaint создал особый проигрыватель для дискеты. Это можно увидеть в ролике ниже: