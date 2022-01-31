На фото попала новая сверхбюджетная видеокарта NVIDIA

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На фото попала новая сверхбюджетная видеокарта NVIDIAGT 1010
Спустя год после анонса в сети опубликовали фотографии новой сверхбюджетной видеокарты NVIDIA GeForce GT 1010.
Внешний вид карты отличается от эталонного дизайна NVIDIA. На ней нет и логотипа компании. Скорее всего, это модифицированная версия, возможно, для использования с системой охлаждения Lenovo. Похоже, что видеокарта оснащена теми же разъёмами для подключения дисплея, что и модели серии GT 1030.
Эта видеокарта основана на графическом процессоре Pascal GP108 с 256 ядрами CUDA. Сообщается, что карта имеет базовую тактовую частоту 1228 МГц, типичный TDP для неё составляет 30 Вт.
GT 1010 продаётся на торговой площадке Taobao по цене 450 юаней, что составляет около шести тысяч рублей.
Источник: Videocardz