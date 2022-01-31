На фото попала новая сверхбюджетная видеокарта NVIDIA

Эта видеокарта основана на графическом процессоре Pascal GP108 с 256 ядрами CUDA. Сообщается, что карта имеет базовую тактовую частоту 1228 МГц, типичный TDP для неё составляет 30 Вт.

GT 1010 продаётся на торговой площадке Taobao по цене 450 юаней, что составляет около шести тысяч рублей.