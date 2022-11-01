Компьютеры
21:04, 01 ноября 2022
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На графике показали падение цен на процессоры в России

А также рост цен на видеокарты

DTF опубликовал графики сравнения цен на компьютерные комплектующие в период с 1 февраля по 1 ноября 2022 года. Есть хорошие новости: стоимость некоторых товаров стала падать.

На графике показали падение цен на процессоры в России

На графиках указаны минимальные цены на товары в магазинах DNS, «Ситилинк», «Регард», «М.Видео», «Эльдорадо», «Связной» и Ozon.

Так, процессоры Intel 11-го поколения стали немного дешевле к 1 ноября 2022 года по сравнению с предыдущими месяцами. Видно, что пик был в феврале.

На графике показали падение цен на процессоры в России

DTF

Отмечается, что некоторые процессоры по необъяснимой причине подорожали. Такая аномалия, например, есть с Core i5-12600 BOX — цена выросла на пять тысяч рублей.

На графике показали падение цен на процессоры в России

DTF

С процессорами AMD картина аналогичная.

На графике показали падение цен на процессоры в России

DTF

А вот у видеокарт тренд другой. В среднем стоимость моделей NVIDIA и AMD немного выросла по сравнению с началом октября.

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Фото: DTF

Более подробное сравнение можно посмотреть по этой ссылке.

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