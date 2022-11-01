На графике показали падение цен на процессоры в России

На графиках указаны минимальные цены на товары в магазинах DNS, «Ситилинк», «Регард», «М.Видео», «Эльдорадо», «Связной» и Ozon.

Так, процессоры Intel 11-го поколения стали немного дешевле к 1 ноября 2022 года по сравнению с предыдущими месяцами. Видно, что пик был в феврале.