На графике показали падение цен на процессоры в России

На графике показали падение цен на процессоры в РоссииА также рост цен на видеокарты
DTF опубликовал графики сравнения цен на компьютерные комплектующие в период с 1 февраля по 1 ноября 2022 года. Есть хорошие новости: стоимость некоторых товаров стала падать.
На графиках указаны минимальные цены на товары в магазинах DNS, «Ситилинк», «Регард», «М.Видео», «Эльдорадо», «Связной» и Ozon.
Так, процессоры Intel 11-го поколения стали немного дешевле к 1 ноября 2022 года по сравнению с предыдущими месяцами. Видно, что пик был в феврале.
DTF
Отмечается, что некоторые процессоры по необъяснимой причине подорожали. Такая аномалия, например, есть с Core i5-12600 BOX — цена выросла на пять тысяч рублей.
DTF
С процессорами AMD картина аналогичная.
DTF
А вот у видеокарт тренд другой. В среднем стоимость моделей NVIDIA и AMD немного выросла по сравнению с началом октября.