На Kickstarter появился мини-ПК в форм-факторе КПК с современным функционалом

OmniOne 5.7 может оснащён 5,7-дюймовым сенсорным дисплеем, с максимальной яркостью 400 нит и физической QWERTY-клавиатурой с компактной квадратной сенсорной панелью. ПК основан на четырехъядерном процессор Intel N150 с тактовой частотой до 3,6 ГГц с активной системой охлаждения.

Аппаратная конфигурация включает в себя до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 ёмкостью до 1 ТБ. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 16,34 Вт*ч и обеспечивает время автономной работы до пяти часов при средней яркости экрана.