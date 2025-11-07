На Kickstarter появился мини-ПК в форм-факторе КПК с современным функционалом

На Kickstarter появился мини-ПК в форм-факторе КПК с современным функционаломНастоящий карманный компьютер
OmniOne 5.7 может оснащён 5,7-дюймовым сенсорным дисплеем, с максимальной яркостью 400 нит и физической QWERTY-клавиатурой с компактной квадратной сенсорной панелью. ПК основан на четырехъядерном процессор Intel N150 с тактовой частотой до 3,6 ГГц с активной системой охлаждения.
Аппаратная конфигурация включает в себя до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 ёмкостью до 1 ТБ. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 16,34 Вт*ч и обеспечивает время автономной работы до пяти часов при средней яркости экрана.
Размер мини-ПК — 158x135 мм при весе 326 граммов. OmniOne 5.7 оснащён портами USB, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и Ethernet.
Предзаказы на этот мини-ПК уже доступны на Kickstarter по цене от $359. Первые поставки запланированы на февраль 2026 года. Целевая аудитория компьютера — игроки, люди, которым нужен классический карманный компьютер с полноценным функционалом.