На компьютерах Apple с фирменным процессором запустили Linux

Компания Corellium успешно портировала Ubuntu на Mac с M1. Она рассказала, что столкнулась с трудностями из-за нестандартных чипов.

Сообщается, что команда Corellium загрузила Linux через USB. К сожалению, пока разработчики не смогли использовать задействовать GPU M1. Вся графика обрабатывается на программном уровне.

Ранее создатель Linux Линус Торвальдс заявил, что «Новый Air был бы почти идеальным, если бы не ОС (прим. операционная система)».

Напомним, в ноябре 2020 года Apple представила новые MacBook и Mac mini на собственном процессоре, отказавшись от использования чипов Intel.