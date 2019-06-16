На компьютере с российским процессором «Эльбрус» запустили игру

Напомним, «Эльбрусы» функционируют на специализированной сборке Linux. Чтобы запускать на компьютерах игры нужно адаптировать их под архитектуру российских процессоров. Два года назад на компьютере «ВК Эльбрус 401-PC», работающем на четырёхядерном процессоре «Эльбрус-4С», с 1 ГБ оперативной памяти и видеокартой Radeon HD 6450 запустили легендарную GTA: Vice City.