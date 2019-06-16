На компьютере с российским процессором «Эльбрус» запустили игру

Для запуска игры использовали кроссплатформенный игровой движок OpenMW. К сожалению, информации о том, какая использовалась аппаратная конфигурация, нет. На видео показали самое начало игры, где главный герой очнулся в трюме корабля у берегов провинции Морровинд.
Напомним, «Эльбрусы» функционируют на специализированной сборке Linux. Чтобы запускать на компьютерах игры нужно адаптировать их под архитектуру российских процессоров. Два года назад на компьютере «ВК Эльбрус 401-PC», работающем на четырёхядерном процессоре «Эльбрус-4С», с 1 ГБ оперативной памяти и видеокартой Radeon HD 6450 запустили легендарную GTA: Vice City.