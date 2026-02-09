На маркетплейсе М.Видео стали почти в 8 раз чаще покупать компьютеры

Особенно быстро в январе росли продажи некоторых видов техники. Сильнее всего увеличился оборот в категории проекторов — рост составил 1220% год к году. Использовав формулу 1 + (P / 100), где P — исходные проценты, получим увеличение в 13 раз. Также заметно выросли продажи портативных колонок (+814%, или увеличение в 9 раз), компьютеров (+683%, почти в 8 раз чаще) и оборудования для домашних кинотеатров (+612%, увеличение в 7 раз). Хорошие результаты показала и крупная бытовая техника: плиты (+318%, в 4 раза), фото- и видеокамеры (+262%, в 3 раза), стиральные машины и микроволновые печи (по +234%, в 3 раза), холодильники (+207%, также в 3 раза).

Продажи игровых консолей выросли на 149% (почти в 3 раза), телевизоров — на 84% (почти в 2 раза), ноутбуков — на 86%, планшетов — на 89%, а умных часов — на 91%.

Рост спроса наблюдался и в сегменте аксессуаров. Аксессуары для планшетов продавались на 334% больше (увеличение в 4 раза), чем год назад, товары для автомобилей — на 205% (в 3 раза), средства для ухода за одеждой — на 139% (чуть больше, чем в 2 раза разница), а аксессуары для компьютеров — на 126%.

Компания также отметила высокий интерес к новой категории «Мебель». После запуска она стала одной из самых быстрорастущих на маркетплейсе.