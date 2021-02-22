Компьютеры
Сегодня в 12:58
На мини-компьютере Apple появилась проблема розовых пикселей
Компания уже решает её
Apple начала расследовать проблему розовых пикселей, которые появляются на мониторах, подключённых к компьютерам Mac mini с фирменным процессором M1.
О проблеме рассказали пользователи на форумах Apple Support Communities, MacRumors Forums и Reddit. Судя по комментариям, проблема чаще всего касается дисплеев, которые подключатся к Mac mini через HDMI, а не Thunderbolt.
Apple не сообщила, когда сможет исправить проблему. Возможно, решение придёт вместе с версией macOS Big Sur 11.3. Пока обновление не вышло, можно попробовать решить проблему следующим образом:
- перевести Mac mini в спящий режим;
- подождать две минуты и включить его;
- отключить дисплей от Mac mini, а затем подключить снова;
- настроить разрешение дисплея в System Preferences > Displays.
Если проблема повторится после перезапуска Mac mini, нужно повторить описанные выше шаги.