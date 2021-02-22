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Компьютеры
Сегодня в 12:58

На мини-компьютере Apple появилась проблема розовых пикселей

Компания уже решает её
Apple начала расследовать проблему розовых пикселей, которые появляются на мониторах, подключённых к компьютерам Mac mini с фирменным процессором M1.

О проблеме рассказали пользователи на форумах Apple Support Communities, MacRumors Forums и Reddit. Судя по комментариям, проблема чаще всего касается дисплеев, которые подключатся к Mac mini через HDMI, а не Thunderbolt.

Apple не сообщила, когда сможет исправить проблему. Возможно, решение придёт вместе с версией macOS Big Sur 11.3. Пока обновление не вышло, можно попробовать решить проблему следующим образом:

  • перевести Mac mini в спящий режим;
  • подождать две минуты и включить его;
  • отключить дисплей от Mac mini, а затем подключить снова;
  • настроить разрешение дисплея в System Preferences > Displays.

Если проблема повторится после перезапуска Mac mini, нужно повторить описанные выше шаги.