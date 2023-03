На ПК появились первые игры, которым мало 8 ГБ памяти видеокарты

Игроки уже успели пожаловаться, что для запуска The Last of Us Part I не хватает даже 8 ГБ видеопамяти, даже в разрешении 1080p, чего уж говорить о более высоких. При этом разработчики указывают в системных требованиях не совсем достоверную информацию.

Чтобы разобраться в ситуации, автор ролика протестировал игру на 26 разных графических процессорах. The Last of Us Part I потребляет 12 ГБ памяти в разрешении 1080p на ультравысоких настройках графики.

После тестирования блогер пришёл к выводу, что графика в игре очень хороша, и он понимает, почему для неё требуется столько памяти. При этом The Last of Us Part I на самом деле может работать с видеокартами с 8 ГБ, но только на низких настройках графики. Автор отметил, что карты с таким объёмом памяти сегодня стали начальным уровнем, и аналогичные The Last of Us Part I запуски мы будем видеть всё чаще и чаще.