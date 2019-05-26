На продажу выставили ноутбук с шестью самыми опасными вирусами в мире

С виду 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB не представляет никакой опасности. Однако, если подключиться к нему по Wi-Fi или вставить флешку, можно заразиться шестью наиболее опасными вирусами, когда-либо созданными человеком. Все они в своё время нанесли большой ущерб обществу.

Первый вирус ILOVEYOU, который по электронной почте смог заразить более трёх миллионов компьютеров по всему миру. Второй MyDoom, убытки от которого оцениваются в $38 миллиардов. Третий — SoBig, укравший $37 миллиардов. Четвёртый — вымогатель WannaCry, заразивший почти 500 000 компьютеров, в том числе государственных. Пятый — DarkTequila, добывавший информацию о банковских счетах, и шестой — BlackEnergy 2. Он смог отключить электроэнергию на Украине в 2015 году.

Художник сделал опасную инсталляцию по заказу компании, специализирующейся на кибербезопасности, Deep Instinct. Сейчас компьютер всё ещё дожидается своего покупателя. Цена на него составляет $1,2 миллиона.