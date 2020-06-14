На рынке появились аналоги компьютеров Apple на процессорах AMD Ryzen

Сообщается, что аналоги Mac предлагает компания OpenCore Computer. В частности, продают Hackintosh компьютеры под названием Velociraptor. Более того, создатели говорят, что они мощнее Mac Pro. Компьютеры поставляются и с Windows 10, и с macOS Catalina, что, конечно, является юридическим нарушением.

Конфигурации предлагаются такие: с процессорами AMD Ryzen с числом ядер от 8 до 16, с оперативной памятью до 64 ГБ, с SSD типа NVME до 2 ТБ и HDD до 4 ТБ, с графикой Radeon VII с 16 ГБ видеопамяти. Цены начинаются c $2199.

Надо понимать, что покупка такого компьютера является большим риском: зона ответственности компании ограничивается отправкой устройства по почте.