Компьютеры
Сегодня 17:18
На рынке появились аналоги компьютеров Apple на процессорах AMD Ryzen
Apple на это разрешения, конечно, не давала
СМИ узнали, что на рынке появились аналоги компьютеров Apple на процессорах AMD Ryzen. Стоят они, естественно, дешевле оригинальных Mac.
Сообщается, что аналоги Mac предлагает компания OpenCore Computer. В частности, продают Hackintosh компьютеры под названием Velociraptor. Более того, создатели говорят, что они мощнее Mac Pro. Компьютеры поставляются и с Windows 10, и с macOS Catalina, что, конечно, является юридическим нарушением.
Конфигурации предлагаются такие: с процессорами AMD Ryzen с числом ядер от 8 до 16, с оперативной памятью до 64 ГБ, с SSD типа NVME до 2 ТБ и HDD до 4 ТБ, с графикой Radeon VII с 16 ГБ видеопамяти. Цены начинаются c $2199.
Надо понимать, что покупка такого компьютера является большим риском: зона ответственности компании ограничивается отправкой устройства по почте.