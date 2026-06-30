На Samsung, SK Hynix и Micron подали в суд за искусственный дефицит памяти

Опубликовано 30 июня 2026, 14:101 мин.
На Samsung, SK Hynix и Micron подали в суд за искусственный дефицит памятиИ рост цен
Samsung, SK Hynix и Micron вместе контролируют почти 95% мирового рынка оперативной памяти. И они вместе стали ответчиками в коллективном иске в суде США.
© Ferra.ru
Их обвиняют в том, что они намеренно сократили выпуск обычной памяти для смартфонов и компьютеров, переключив мощности на более дорогую память для ИИ. Из-за этого, мол, возник искусственный дефицит, а цены на оперативную память выросли в разы.
Иск подан 25 июня. Истцы, частные лица и небольшие компании, утверждают, что производители «нарушают антимонопольное законодательство».
Пока официальных ответов от Samsung, SK Hynix и Micron нет. Ранее они заявляли, что действуют «исходя из рыночного спроса».
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный