На Samsung, SK Hynix и Micron подали в суд за искусственный дефицит памяти

Их обвиняют в том, что они намеренно сократили выпуск обычной памяти для смартфонов и компьютеров, переключив мощности на более дорогую память для ИИ. Из-за этого, мол, возник искусственный дефицит, а цены на оперативную память выросли в разы.

Иск подан 25 июня. Истцы, частные лица и небольшие компании, утверждают, что производители «нарушают антимонопольное законодательство».

Пока официальных ответов от Samsung, SK Hynix и Micron нет. Ранее они заявляли, что действуют «исходя из рыночного спроса».