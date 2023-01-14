На свой страх и риск: как легко ускорить работу Windows

Речь идёт о VBS, Virtualization-based Security или «Безопасность на основе виртуализации». Технология создаёт изолированную область в оперативной памяти. Данная опция может снижать производительность компьютера примерно на 20-25%.

Чтобы отключить VBS, нужно открыть окно «Выполнить», нажав Win+R. Затем следует ввести cmd и нажать Ctrl + Shift + Enter. В командной строке нужно ввести bcdedit /set hypervisorlaunchtype off, а затем нажать Enter. Далее нужно перезагрузить компьютер.

Можно отключить VBS и через настройки системы. Путь такой: «Параметры» — «Изоляция ядра» — «Целостность памяти». Стоит понимать, что после отключения опции ПК будет более уязвимым для атак.