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На Windows разрешили открывать несколько Android-приложений одновременно
Но пока только в версии для инсайдеров
На Windows 10 есть полезное приложение «Ваш телефон». Оно позволяет просматривать Android-приложения на экране компьютера. Недавно опции программы «Ваш телефон» расширились, и пользователи получили возможность открывать несколько приложений со смартфона одновременно.
Такую функцию Microsoft пообещала пользователям ещё в августе. Теперь она наконец стала доступна. Это значит, что на компьютере можно будет скоро запустить сразу WhatsApp, Instagram и Telegram.
Пока опцию могут опробовать только участники программы Insider с поддерживаемыми смартфонами Samsung. Вот список моделей, которые совместимы с приложением «Ваш телефон» на Windows.
Опция также позволяет прикрепить все Android-приложения к меню «Пуск» или панели задач. Благодаря этому запуск приложений будет быстрым и простым.