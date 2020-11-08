На Windows разрешили открывать несколько Android-приложений одновременно

Такую функцию Microsoft пообещала пользователям ещё в августе. Теперь она наконец стала доступна. Это значит, что на компьютере можно будет скоро запустить сразу WhatsApp, Instagram и Telegram.

Пока опцию могут опробовать только участники программы Insider с поддерживаемыми смартфонами Samsung. Вот список моделей, которые совместимы с приложением «Ваш телефон» на Windows.