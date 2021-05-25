На Windows разрешили полноценно запускать программы под Linux

WSL позволяет запускать среду Linux. Ранее подсистема лишь частично поддерживала запуск графических приложений Linux, то есть тех, что используют графические пользовательские интерфейсы GUI. Теперь на Windows доступен полноценный запуск. Опцию назвали WSLg.

Новая функция позволит запускать любые интегрированные среды разработки, тестировать приложения на Linux, создавать и использовать приложения Linux с поддержкой аудио в Windows (это пригодится для плееров и других подобных программ).

Если у пользователя уже установлен WSL, всё, что нужно сделать, это запустить команду wsl --update. Если WSL не установлен, то нужно сделать это командой wsl --install. Поддержка WSLg будет установлена автоматически. Пока это работает только в предварительной сборке Windows 10 Insiders Preview build 21364 и выше.