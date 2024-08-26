Начался аукцион с коллекцией компьютеров соучредителя Microsoft

На торги выставлен компьютер Apple-1, стоимость которого оценивается в 500 000 долларов, а также суперкомпьютер CRAY-2, самый быстрый компьютер в мире на 1985 год, и персональный портативный микрокомпьютер Аллена того же года. Также представлен компьютер DEC PDP-10 KI-10 начала 1970-х годов, подобный тому, на котором Аллен и Билл Гейтс оттачивали свои навыки программирования.

Аукцион проводится после закрытия музея Аллена в Южном Сиэтле, где когда-то были выставлены эти артефакты. Деванг Тхаккар, глобальный глава Christie’s Ventures, подчеркнул значимость этих предметов, сравнив их с культовыми произведениями искусства и историческими документами.