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Нацистские символы вместо настольного украшения: в поиске Google обнаружили странную «ошибку»Сбой алгоритма или чьё-то намерение?
Если ввести в поиске по картинкам Google фразу «desk ornament», то вместо обычных настольных украшений можно увидеть кое-что неожиданное.
Бывший редактор Cracked и писатель Джейсон Паргин (Jason Pargin) спросил своих подписчиков, выдаются ли им изображения вещей с нацистской символикой, когда они гуглят фразу «desk ornament». Как оказалось, проблема имеет массовый характер. Мы тоже проверили запрос и убедились в этом.
Представитель Google уже извинился за это и пообещал, что компания посмотрит, как исправить проблему, но получил критические комментарии. «Вы серьёзно утверждаете, что большинство популярных в мире настольных украшений — это свастики и эсэсовские руны?» — написал один из пользователей Twitter. Многие пришли к выводу, что это не ошибка алгоритма, а чьё-то осознанное действие.