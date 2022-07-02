Нацистские символы вместо настольного украшения: в поиске Google обнаружили странную «ошибку»

Бывший редактор Cracked и писатель Джейсон Паргин (Jason Pargin) спросил своих подписчиков, выдаются ли им изображения вещей с нацистской символикой, когда они гуглят фразу «desk ornament». Как оказалось, проблема имеет массовый характер. Мы тоже проверили запрос и убедились в этом.

Представитель Google уже извинился за это и пообещал, что компания посмотрит, как исправить проблему, но получил критические комментарии. «Вы серьёзно утверждаете, что большинство популярных в мире настольных украшений — это свастики и эсэсовские руны?» — написал один из пользователей Twitter. Многие пришли к выводу, что это не ошибка алгоритма, а чьё-то осознанное действие.