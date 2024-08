Наглядное сравнение RTX 2060 c 3060 и 4060

A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-пресетом. В среднем в этой игре производительность составляла 42 к/с (RTX 2060), 49 к/с (RTX 3060) и 55 к/с (RTX 4060).

Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Ultra, RT Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 71 к/с (2060), 120 к/с (3060) и 128 к/с (4060).

Doom Eternal тестировалась на ультра-графике. Средняя производительность в ней находилась на уровне 135 к/с (2060), 165 к/с (3060) и 205 к/с (4060).

God of War шла на высоких настройках графики. Средний FPS в ней составлял 78, 91 и 102 к/с (с RTX 2060, 3060 и 4060 соответственно).

Hogwarts Legacy запускалась с пресетом High. В среднем здесь частота кадров равнялась 61 к/с (RTX 2060), 73 к/с (RTX 3060) и 124 к/с (RTX 4060).

В игре Kingdom Come Deliverance с высоким пресетом средняя производительность находилась на уровне 98, 109 и 127 к/с (RTX 2060, 3060 и 4060 соответственно).

Игра Spider-Man Remastered тестировалась с пресетом High, RT Off. В среднем в ней удалось получить 112 к/с (2060), 117 к/с (3060) и 125 к/с (4060).

Minecraft запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 255 к/с (2060), 265 к/с (3060) и 340 к/с (4060).

Red Dead Redemption 2 шла с Medium High Details. Средний FPS в ней равнялся 83 к/с (RTX 2060), 98 к/с (RTX 3060) и 114 к/с (RTX 4060).

В игре Starfield с Low Details в среднем удалось получить 50 к/с (2060), 63 к/с (3060) и 82 к/с (4060).

The Witcher 3 Next Gen запускалась с пресетом High, AA Off. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 89 к/с (2060), 98 к/с (3060) и 113 к/с (4060).