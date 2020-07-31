Найден метод взлома большинства устройств на Linux

Уязвимость под названием BootHole позволяет злоумышленникам скомпрометировать процесс загрузки, даже если активна функция Secure Boot. Преступник может установить в систему вредонос, который загружается ещё до операционной системы. Обнаружить и удалить его является большой проблемой.

BootHole обусловлена некорректной обработкой внешнего файла настроек grub.cfg. Сообщается, что на сегодня только у одного поставщика реализована проверка целостности цифровой подписи grub.cfg. То есть большинство современных систем на базе Linux — и ПК, и устройства интернета вещей, и серверы — уязвимы перед BootHole. Проблема касается также компьютеров с многовариантной загрузкой Windows/Linux.

К счастью, критичность проблемы снижает необходимость административных привилегий у злоумышленника.