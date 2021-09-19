Найден новый способ заражать компьютеры

Специалисты нашли вредоносные файлы, скомпилированные в двоичном формате Linux ELF (Executable and Linkable Format) для дистрибутива Debian. Эксперты отметили, что это первый случай, когда злоумышленники используют загрузчик ELF, разработанный для среды WSL. Из-за новизны подхода сложно обнаружить такую атаку.

Отмечается, что вредоносные двоичные файлы продолжали появляться каждые 2-3 недели до 22 августа 2021 года. Вредоносный код использует различные API-интерфейсы Windows для получения удалённого файла и последующего внедрения его в работающий процесс.

В целом, при таком подходе компьютер удаётся заразить без какого-либо сопротивления.