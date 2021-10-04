Найден способ блокировать рекламу на сайтах с защитой от AdBlock и аналогов

Свой метод представили специалисты из Политехнического университета Виргинии, Университета Калифорнии (Дэвис) в США, FAST NUCES и Лахорского университета управленческих наук в Пакистане. Метод основан на модели машинного обучения. Система способна определять сайты, устойчивые к блокировщикам рекламы. Исследователи также проанализировали способы таких сайтов «смешивать» рекламный и реальный контент — так последний не отображается при включённом блокировщике рекламы.

Авторы выяснили, что 17% доменов, 48% имен хостов, 6% скриптов и 9% методов доставки контента занимаются таким «смешиванием». Система исследователей может разделять компоненты этих «смешанных» сайтов. Это позволит блокировщикам рекламы работать как надо.