Найден способ обновления «несовместимого» ПК с Windows 10 до Windows 11

Официально для Windows 11 требуется совместимый процессор и TPM 2.0, что может стать препятствием для многих старых систем. Однако есть способы обойти эти ограничения и обновить свой ПК, чем делиться ZDNet.

- Чтобы обойти проверку процессора и TPM, начните с редактирования реестра Windows. Откройте редактор реестра (Regedit.exe), перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup и создайте новое значение DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU. Установите значение 1, чтобы разрешить процесс обновления на неподдерживаемом оборудовании.

- Загрузите ISO-файл Windows 11, посетите страницу загрузки Windows 11 и загрузите ISO-файл для устройств x64.

- После загрузки дважды щелкните по ISO-файлу, чтобы смонтировать его как виртуальный DVD-привод.

- Перейдите на смонтированный ISO-диск, найдите файл Setup. exe и дважды щелкните его. Вам будет предложено ответить на вопросы о совместимости, но вы можете продолжить обновление, выбрав один из трех вариантов: Полное обновление (сохраняются приложения, настройки и файлы), Только сохранение данных (сохраняются файлы данных, но переустанавливаются приложения) или Чистая установка (всё заново).