Найден способ охлаждать процессоры в три раза эффективнее

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Найден способ охлаждать процессоры в три раза эффективнееПомогло объяснение парадокса
Учёные из Университета штата Колорадо объяснили тепловой парадокс наноматериалов. Это открытие имеет прикладное значение — в будущем можно будет охлаждать процессоры в два-три раза эффективнее, используя новое знание.
Сам парадокс открыли шесть лет назад. Учёные нагрели лазером кремниевые нанометровые бруски. Оказалось, что если бруски находятся вплотную друг к другу, они остывают быстрее, чем поодиночке. Это следствие противоречило опыту и теориям.
Недавно исследователи из Университета штата Колорадо смоделировали этот эксперимент с помощью суперкомпьютера Summit. Оказалось, что загвоздка кроется в фононах — квантах колебательного движения атомов кристалла. Когда они находятся слишком близко друг к другу, то начинаются «толкаться», но быстро организуют своё движение в одном направлении. Это выводит тепло.
Этот эффект можно использовать в микроэлектронной промышленности. Охлаждение процессоров стало бы эффективнее.