Найден способ охлаждать процессоры в три раза эффективнее

Сам парадокс открыли шесть лет назад. Учёные нагрели лазером кремниевые нанометровые бруски. Оказалось, что если бруски находятся вплотную друг к другу, они остывают быстрее, чем поодиночке. Это следствие противоречило опыту и теориям.

Недавно исследователи из Университета штата Колорадо смоделировали этот эксперимент с помощью суперкомпьютера Summit. Оказалось, что загвоздка кроется в фононах — квантах колебательного движения атомов кристалла. Когда они находятся слишком близко друг к другу, то начинаются «толкаться», но быстро организуют своё движение в одном направлении. Это выводит тепло.

Этот эффект можно использовать в микроэлектронной промышленности. Охлаждение процессоров стало бы эффективнее.