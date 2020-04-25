Найден способ воровать данные с компьютеров через работу их системы охлаждения

Его обнаружили израильские исследователи. Как пояснили специалисты, хакеры могут закодировать данные так, чтобы их потом можно было считать с вибраций, создаваемых ПК из-за вентилятора. Так информацию можно незаметно передать на смартфон, который находится вблизи от компьютера жертвы.

Вредоносное программное обеспечение способно манипулировать скоростью вращения вентиляторов. А акселерометры в смартфонах не защищены, поэтому могут быть доступны любым приложениям без специальных разрешений пользователя.

Исследователи назвали три меры безопасности, которые могут защитить компьютер от такой атаки. Либо CPU должен постоянно работать в режиме максимального энергопотребления. Либо нужно установить фиксированную скорость вращения вентилятора. Либо ограничить производительность процессора.