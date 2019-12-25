Найден способ взлома компьютеров через комплектную программу драйверов NVIDIA

В частности проблема касается NVIDIA GeForce Experience — приложения для своевременного обновления драйверов графического ускорителя и автоматической оптимизации игровых настроек компьютера. Как оказалось, через него злоумышленники могли взять под контроль операционную систему. Для этого им был нужен локальный доступ к компьютеру или запуск вредоносного кода на нём.

Обнаруженной уязвимости дали обозначение CVE-2019-5702 и оценку 8,4 балла по 10-бальной шкале. Она затрагивала все версии приложения за последние годы. Сообщается, что NVIDIA уже закрыла брешь в программе. Чтобы обезопасить компьютер нужно скачать GeForce Experience версии 3.20.2 с сайта NVIDIA.