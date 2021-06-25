Компьютеры
Сегодня в 16:28

Найден способ запустить Windows 11 на несовместимых компьютерах

Спешить расстраиваться не стоит
Новая Windows 11 требует наличия модуля безопасности TPM 2.0 и поддержки UEFI Secure Boot материнской платой. Данное обстоятельство смутило многих — люди испугались, что их компьютеры будут несовместимы с новой операционкой. Однако паниковать по этому поводу, похоже, рано.
Найден способ запустить Windows 11 на несовместимых компьютерах

Проверить совместимость системы с Windows 11 можно уже сейчас. Нужно скачать с официального сайта Windows приложение PC Health Check. Если оно скажет, что система не поддерживает операционку, это может быть связано с указанными выше технологиями.

К счастью, в настройках UEFI можно активировать режим Secure Boot. Проверить, включён ли он уже, можно с помощью команды msinfo32.

Что касается TPM, то проверить его наличие в системе можно, нажав клавиши Win + R и введя команду tpm.msc. Если его нет, то TPM можно реализовать программным способом. Активировать эмуляцию можно в настройках UEFI материнской платы. Там функция может быть указана под разными названиями: TPM, TPM Device, Trusted Platform Module, Security Chip, fTPM и PTT. Для активации программного TPM следует выбрать режим Firmware TPM.

Кроме того, в слитой ранее версии Windows 11 можно было обойти ограничения, связанные с TPM, путём подмены библиотеки appraiserres.dll в образе на старую из Windows 10.