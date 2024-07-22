Компьютеры
Опубликовано 22 июля 2024, 12:45
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Найдена причина проблем с охлаждением видеокарт: жадность производителей

И при чем тут термопаста
Недавнее расследование, проведенное компанией Igor’s Lab, выявило широко распространенную проблему, затрагивающую видеокарты таких крупных производителей, как Asus, Manli, PNY и Palit. Виновник? Некачественная термопаста, выбранная из соображений экономии, а не качества, что приводит к значительному снижению производительности охлаждения в течение нескольких месяцев.
Найдена причина проблем с охлаждением видеокарт: жадность производителей
© Ferra

Игорь Валлосек, автор исследования, подчеркивает, что первоначальная эффективность охлаждения падает, когда температура в пике поднимается выше 100 градусов Цельсия. Эта проблема связана с некачественными термопастами, которые, несмотря на многообещающие технические характеристики, в реальных условиях оказываются неэффективными. Эти пасты страдают от газовыделения, затвердевания и проблем с «выкачиванием», что резко снижает их эффективность.

В ходе детального разбора новой Manli GeForce RTX 4080 16GB Gallardo Валлосек обнаружил, что заводская паста очень тонкая и не содержит высококачественных теплопроводящих частиц. Очевидно, что такая конструкция предназначена для хорошей работы только на начальном этапе.

Более подробную информацию и видеозапись разбора можно найти на сайте Igor’s Lab.