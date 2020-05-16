Найдено доказательство существования нового процессора AMD с мощной встроенной графикой

Фотографии процессора AMD серии Ryzen 4000 для ритейла опубликовали зарубежные СМИ. Ожидается, что эти чипы будут изготовлены по 7-нм техпроцессу FinFET. Кроме того, гибридные процессоры должны получить графическую микроархитектуру Vega, а также микроархитектуру вычислительных ядер Zen 2.

Среди других ожидаемых усовершенствований — большее количество ядер, высокая тактовая частота, улучшенные частоты, а также нативная поддержка памяти DDR4-3200.

На фотографии Ryzen 7 4700G указан также код 100-000000146, который всплывал ранее в других утечках. Журналисты предполагают, что Ryzen 7 4700G получит базовую частоту 3,6 ГГц и максимальную 4,45 ГГц. Процессор будет оснащён восемью CU Vega. Вероятнее всего, TDP у чипа составит 65 Ватт.

Ожидается, что Ryzen 7 4700G будет стоить $200-$250.