На днях Microsoft назвала дату мероприятия по Windows — 24 июня. Компания опубликовала пригласительные на событие, и они картинку с логотипом Windows, в которой есть намёки на новинку. Дело в том, что свет, проходящий через окошко, образует на полу нечто, очень похожее на цифру «11»: