Найдены признаки скорого выхода Windows 11Microsoft готовится к значительному обновлению
На днях Microsoft назвала дату мероприятия по Windows — 24 июня. Компания опубликовала пригласительные на событие, и они картинку с логотипом Windows, в которой есть намёки на новинку. Дело в том, что свет, проходящий через окошко, образует на полу нечто, очень похожее на цифру «11»:
Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0— Windows (@Windows) June 2, 2021
Помимо этого, исполнительный директор Microsoft Юсуф Мехди заявил, что не был так взволновал новой версией Windows со времён Windows 95. То есть в речи менеджера напрямую фигурировало словосочетание «новая версия». Сам гендиректор Microsoft Сатья Наделла тоже говорил, что это будет одно из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие.