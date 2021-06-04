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Найдены признаки скорого выхода Windows 11Microsoft готовится к значительному обновлению

Последние месяцы Microsoft тизерит следующее поколение Windows. Если раньше все думали, что это будет крупное обновление для Windows 10, то теперь появились основания полагать, что выйдет совершенно новая система — Windows 11.

На днях Microsoft назвала дату мероприятия по Windows — 24 июня. Компания опубликовала пригласительные на событие, и они картинку с логотипом Windows, в которой есть намёки на новинку. Дело в том, что свет, проходящий через окошко, образует на полу нечто, очень похожее на цифру «11»:

Помимо этого, исполнительный директор Microsoft Юсуф Мехди заявил, что не был так взволновал новой версией Windows со времён Windows 95. То есть в речи менеджера напрямую фигурировало словосочетание «новая версия». Сам гендиректор Microsoft Сатья Наделла тоже говорил, что это будет одно из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие.