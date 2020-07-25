Найдены свидетельства появления разблокировки по лицу в компьютерах Mac

Доказательства обнаружили в бете операционной системы macOS Big Sur. Код указал на поддержку функции PearlCamera. А это внутреннее название Apple для камеры TrueDepth и технологии Face ID.

Кроме того, в коде были найдены упоминания FaceDetect и BioCapture. Это всё подтверждает, что Apple готовит macOS к внедрению Face ID. Однако, как уточняют в 9to5Mac, всё пока находится на очень ранней стадии. То есть потребуется некоторое время, прежде чем Apple анонсирует новую модель Mac с камерой TrueDepth, поддерживающей разблокировку по лицу. Скорее всего, это будет iMac, так как в MacBook Air и MacBook Pro уже есть биометрическая аутентификация через Touch ID.

Драйвером внедрения Face ID в компьютеры может стать переход Apple на фирменные процессоры. Такие платформы будут иметь необходимые технологии для работы Face ID.